FC Dordrecht verliest inhaalduel van Jong PSV ondanks goal Summerville (1-3)

FC Dordrecht heeft maandagavond de inhaalwedstrijd tegen Jong PSV met 1-3 verloren. Het duel dat vrijdag werd afgelast vanwege sneeuwval, leverde bij rust een 1-0 voorsprong op voor FC Dordrecht. Feyenoord-huurling Cyrensio Summerville maakte zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Na rust maakte PSV drie doelpunten en pakte het de volle buit aan de Krommedijk.

Het inhaalduel begon voor de Schapenkoppen nog zo goed. Na zeven minuten stond het al 1-0 in het voordeel van Dordrecht. Jeremy Cijntje zette goed door en gaf de bal voor op Summerville, die kon binnentikken: 1-0.

Beide ploegen creëerden voor rust vervolgens bijzonder weinig. Alleen een vrije trap van PSV’er Mauro Junior was gevaarlijk. Maar gescoord werd er niet meer. Daardoor was het halverwege aan de Krommedijk: 1-0.

Na rust namen de bezoekers uit Eindhoven het heft in handen. Matthias Verreth werd via een vrije trap al vrij snel in de tweede helft gevaarlijk, maar zijn trap belandde in het zijnet. Drie minuten later was het wel raak. Jong PSV kreeg een penalty en die werd benut door Mauro Junior.

Na die goal kreeg Dordrecht snel een kans om de achterstand recht te zetten. Bo Breukers raakte echter de paal; daar kwam PSV goed weg. PSV kon na een uur spelen daarna zelfs een voorsprong nemen. Joël Piroe raakte het net voor de ploeg van Dennis Haar.

Bryan Janssen voorkwam even later een nieuwe treffer van PSV. Doelpuntenmaker Mauro Junior stuitte op de oud-doelman van Sparta. Toch werd het nog 1-3 in het voordeel voor de beloftenploeg van regerend landskampioen PSV. Nadat Jeremy Cijntje een goede kans kreeg voor de Schapenkoppen, kreeg 'Dordt' kort daarna het deksel op de neus. Lennard Daneels rondde een mooie actie vanaf eigen helft af keurig af.

Door de nederlaag staat FC Dordrecht op de achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Scoreverloop

7' 1-0 Crysencio Summerville50' 1-1 Mauro Júnior (strafschop)62' 1-2 Joël Piroe84' 1-3 Lennerd Daneels

Bekijk hierboven de gesprekken met Claudio Braga, Brandon Ormonde-Ottewil en Thijs Timmermans.