Tankwagens met afvalwater rijden af en aan in Zwijndrecht Foto: Gemeente Zwijndrecht

Ook maandagavond en -nacht wordt nog met man en macht gewerkt om de situatie in de Doctor Boutensstraat in Zwijndrecht onder controle te houden en te herstellen. In de nacht van zondag op maandag sprong een persleiding in die straat, waardoor een krater van zo'n drie meter ontstond.

Een bestuurder, die terugkwam van zijn werk, zakte met zijn auto weg in het gat. Hij kon de wagen net op tijd verlaten. De auto belandde met de neus naar beneden in het gat.

Lees ook: Auto uit drie meter diepe krater in Zwijndrecht Door de gesprongen leiding stroomde afvalwater door de Docter Boutensstraat. Het afvalwater van meerdere wijken wordt namelijk via deze leiding naar de rioolzuivering gepompt. "Bewoners en bedrijven van de wijken Centrum, Walburg, Kort Ambacht en Noord vragen wij om het waterverbruik de komende dagen tot een minimum te beperken", meldt de gemeente. "Hierdoor kunnen de herstelwerkzaamheden sneller uitgevoerd worden en kan het wateroverlast worden beperkt. In dit geval helpen alle beetjes!" Afvalwater verplaatsen Tankwagens rijden in de tussentijd af en aan om het gat in de Docter Boutensstraat en de gemalen leeg te houden. Het afvalwater wordt dan verplaatst naar de locaties waar de riolering het wél kan verwerken. Bij het grootste gemaal in de gemeente, in de Emmastraat, is om die reden een extra noodpomp geplaatst. Komende nacht wordt ook een noodleiding aangelegd naar de Oude Maas, zodat het afvalwater tijdelijk in de Oude Maas gepompt kan worden. De oorzaak van de gesprongen persleiding is nog niet bekend. "De prioriteit voor de gemeente is de wateroverlast beperken en zo snel mogelijk de leiding repareren en het gat dichten."