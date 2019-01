Rotterdamse oppositie en coalitie sterk verdeeld over Rekenkamerrapport

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad heeft geen goed woord over voor de coalitiepartijen. De coalitie zet namelijk vraagtekens bij de werkwijze en de conclusies van de Rotterdamse Rekenkamer na een kritisch rapport. "De coalitie moet niet als de waarheid ze niet aanstaat, de boodschapper aanvallen", is de conclusie van de oppositie.

In het rapport wordt de rol van de toenmalige top-ambtenaren Adriaan Visser en Carl Berg beschreven bij het sluiten van een deal over de aankoop van het Schiekadeblok, in de buurt van het Hofplein. Volgens de onderzoekers zou het tweetal risico's hebben genegeerd en informatie hebben achtergehouden voor het college en de gemeenteraad.

De coalitiepartijen nemen het voor op Visser, die nu een van de belangrijkste wethouders in het college is. De oppositie daarentegen vindt dat zij de kritiek moeten aantrekken en van de fouten moeten leren bij huidige grote bouwprojecten.



Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans vindt de opstelling van de coalitiepartijen zeer zwak. Ook zijn collega Verkoelen van 50PLUS reageert geïrriteerd: "Het is bijna gênant. Ik vind het barbaars om op deze manier te handelen als coalitie."

"De rekenkamer zulke kritiek geven, is echt onterecht", zegt Aart van Zevenbergen van de SP. "Het is niet waar. Ik herken de kritiek uit het rapport wat betreft de arrogantie van de bestuurders: naar kritiek van onderop wordt niet geluisterd. Dat is cynisme. Het moet allemaal doorgaan en veel geld kosten."



Raadsenquête

Denk en 50Plus willen, nu de coalitie het onderzoek van de rekenkamer in twijfel trekt, het zwaarste middel inzetten dat de gemeenteraad heeft: een raadsenquête. De betrokkenen kunnen dan onder ede gehoord worden. De overige partijen in de oppositie willen eerst het raadsdebat over het rapport van de Rekenkamer afwachten.



Positie Visser

Leefbaar Rotterdam heeft wel zijn twijfels of Visser verder kan gaan als wethouder Majeure Projecten en Financiën. "Dus meneer Visser, die daar openlijk faalde, heeft nu de verantwoordelijk voor niet alleen het nieuwe Feyenoordstadion, maar ook het Warmtebedrijf en de Hoekse Lijn, wat alsmaar slechter gaat?", vraagt Eerdmans zich af. "Dus de grote vraag is: zit die man eigenlijk nog wel op de goede plek?"

Of Leefbaar Rotterdam nog vertrouwen in Visser heeft, kan Eerdmans nog niet zeggen. Hij wil eerst het debat afwachten. Een datum voor dat debat is nog niet bekend.