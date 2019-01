'Rotterdam moet weer voorop lopen in armoedebestrijding'

Het armoededebat in de Pauluskerk in Rotterdam

Rotterdam moet weer een voorbeeldstad worden, wat betreft de aanpak van armoede in de stad. Dat stelt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en voormalig wethouder Sociale Zaken Rotterdam.

"Andere gemeenten zijn Rotterdam voorbijgegaan. Als er één stad is waar armoedeproblematiek groot is, dan is Rotterdam dat wel", zegt Florijn na afloop van een armoededebat in de Pauluskerk in Rotterdam.

Florijn vindt dat de gemeente Den Haag inspirerend bezig is. "Op dit moment is Den Haag ontzettend ver. Ze hebben een jongerenperspectieffonds, waarbij ze jongeren echt een kans geven om wat van hun leven te maken", zegt Florijn.

Het fonds neemt de schuld tijdelijk over van de jongere. In de tussentijd lopen alle jongeren een maatschappelijke stage om meer sociaal bewust te worden. Afhankelijk van de inkomenssituatie, betalen de jongeren in Den Haag de restschuld vervolgens terug in geld of via een stage. "Ze prikkelen om ze uit de armoede en de schulden te halen", zegt Florijn.

Ingehaald door innovatieve gemeenten

Ook Groningen loopt voor op Rotterdam, zegt Florijn. "Die stad is al heel ver, als je ziet hoe ze op een andere manier met de bijstand omgaan", zegt de oud-wethouder. Hij doelt daarmee onder meer op het project van 'Mobility Mentoring', waarbij in eerste instantie de focus ligt op het wegnemen van stress en het bieden van maatwerk aan mensen in de bijstand.

"Rotterdam is ingehaald door deze innovatieve gemeenten. Ik zou willen dat Rotterdam gebruik maakt van de kennis die daar is. Ik hoop dat Rotterdam weer als stad een laboratorium wordt om schulden op te lossen en om armoede tegen te gaan."