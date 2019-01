Burgemeester Rotterdam schreef aanbevelingsbrief naar omstreden geldschieter

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft een omstreden organisatie in Dubai een aanbevelingsbrief gestuurd voor de stichting Spior. Die zocht een geldschieter voor een plantsoen bij de Essalammoskee.

Aboutaleb lobbyde bij de Al-Maktoum Foundation die verbonden is met de Moslimbroederschap, zo schrijft het NRC . Daarom zegde de Dubaise geldschieter 90 duizend euro toe. Maar volgens het SPIOR is het geld nooit overgemaakt.

De moslimbroederschap is volgens de AIVD een conservatieve islamitische beweging die zou streven naar een 'herislamisering' van de moslimgemeenschap . Volgens de inlichtingendienst kan die beweging op termijn een risico vormen voor de Nederlandse rechtsstaat.

De invloed van Al-Maktoum binnen de Essalammoskee zorgde voor een bestuurscrisis binnen de moskee. Het bestuur wil een eigen koers kunnen varen. Maar daarop draaide Al-Maktoum de geldkraan dicht.

Een woordvoerder van de burgemeester bevestigt in NRC dat het verzoek is gedaan door Aboutaleb. Maar de burgemeester ziet er geen probleem in. Het zou gaan om de financiering voor een 'groenproject' en niet om 'religieuze activiteiten'. In de laatste geval had Aboutaleb geen steunverklaring geschreven, zegt de woordvoerder.

SPIOR had al financiering voor het groenproject van het Oranjefonds. Als aanvullende financiering kwam SPIOR uit bij de Al-Maktoum, omdat deze organisatie betrokken was bij de Essalammoskee. Daarop vroeg Al-Maktoum om een aanbevelingsbrief van de gemeente.

Aboutaleb schrijft in de brief dat hij goed samenwerkt met SPIOR en de organisatie belangrijk vindt in de strijd tegen radicalisering. SPIOR was recent betrokken bij de stille tochten tegen vrouwengeweld in de stad.

Leefbaar Rotterdam heeft om een spoeddebat gevraagd over het optreden van Aboutaleb.