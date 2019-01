Waterproblemen Zwijndrecht: 'Ik laat de vaat nu maar even staan'

In Zwijndrecht wordt dinsdag verder gewerkt aan de reparatie van de riolering in de Doctor Boutensstraat. In de nacht van zondag op maandag sprong daar een persleiding. Vervolgens liep het afvalwater van meerdere wijken de straat in.

Dinsdagochtend gaapt er nog altijd een groot gat in de straat, met dit verschil dat het gat nu is leeggepompt. Tot maandagavond reden tankwagens af en aan met afvalwater. "Dat is nu klaar", zegt een van de bouwvakkers in de straat. "Vandaag gaan we verder met graven. Het gaat nog veel dieper, totdat we de leiding bereikt hebben."

In de omliggende wijken is een brief verspreid met het verzoek om het waterverbruik tot een minimum te beperken. "Ik gebruik inderdaad zo min mogelijk water", zegt een bewoonster van de Doctor Boutensstraat.

"Maar ik ben maar alleen. Dan kan dat makkelijker. Ik kan me voorstellen dat het voor een gezin een stuk lastiger is." Zo laat deze vrouw de afwas voorlopig even staan.

Toch moet er in de straat nog een hoop gebeuren, stelt de vrouw vast. Het waterballet van eerder deze week heeft ervoor gezorgd dat er een flinke laag modder in de straat ligt. "Ik hoop dat ze dat nog wel even wegspuiten", zegt ze.