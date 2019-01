Deel dit artikel:













Noah en Julia populairste kindernamen in Zuid-Holland

Een neefje of nichtje erbij? Of een buurjongetje of -meisje? Dan is de kans groot dat hij of zij Noah of Julia heet. Dat zijn volgens de Sociale Verzekeringsbank, die verantwoordelijk is voor de kinderbijslag, de populairste voornamen in Zuid-Holland.

Dat Julia in Zuid-Holland populair is, is niet opvallend. De meisjesnaam is ook landelijk gezien het meest gekozen het afgelopen jaar. Bij Noah is dat anders. Die stond landelijk gezien op de vijfde plek. De meestgekozen naam bij jongens is Lucas. In 2017 (dus bij de vorige publicatie van de lijst) was Noah ook al het populairst in Zuid-Holland. Bij de meisjes was dat Sara. Top 10 jongensnamen in Zuid-Holland 1. Noah

2. Levi

3. Lucas

4. Adam

5. James

6. Liam

7. Finn

8. Benjamin

9. Luuk

10. Sem Top 10 meisjesnamen Zuid-Holland 1. Julia

2. Sara

3. Emma

4. Zoë

5. Sophie

6. Mila

7. Tess

8. Noor

9. Sarah

10. Olivia