'Lloydkwartier verdient eigen museum'

Het Lloydkwartier in Rotterdam moet een eigen mini-museum krijgen, om de eigen rol in de geschiedenis te benadrukken. Dat zeggen de initiatiefnemers van de expositieruimte van een mobiel museum, die moet komen in een zeecontainer.

"De Rotterdamse Lloyd is belangrijk geweest voor de Rotterdamse haven", legt Han Goan Lim uit. "Niet alleen werden passagiers vervoerd, maar ook veel vracht, naar plekken over de hele wereld. Met het museum moeten we die herinneringen levend houden."

De Rotterdamse Lloyd heeft niet altijd bij de Schiehaven gezeten. Daarvoor zat het zelfs aan de Wilhelminakade. In die tijd werden ook zeilschepen door de Lloyd gebruikt.

In de zeventiende eeuw werd er ook al druk handel gedreven in het huidige Lloydkwartier. Rotterdamse schepen gingen met Afrikaanse slaven naar Suriname. Vervolgens kwamen de schepen weer terug met aardewerk en sterke drank. Aan het einde van de achttiende eeuw werd in het Lloydkwartier een havengebied aangelegd.

Eigen ervaring

Goan Lim arriveerde zelf in 1958 voor het eerst in het Lloydkwartier. Hij was met zijn familie overgekomen van Indonesië naar Nederland. "Ik weet nog dat mijn moeder langs café Verhip is gelopen om naar de rivierpolitie te gaan voor papieren. Maar meer weet ik er niet van, want ik was toen pas acht jaar oud."

De plannen van Jan de Haas (bewoner Lloydkwartier) en Han Goan Lim (kunstenaar en ook werkzaam in het Lloydkwartier) houden in dat er dus een omgebouwde zeecontainer komt te staan in de buurt. De gemeente Rotterdam moet wel nog toestemming geven voor het plan. De container gaat tussen de 25- en 35-duizend euro kosten.