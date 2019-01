Deel dit artikel:













Feyenoorder Botteghin drie maanden buitenspel Eric Botteghin is voorlopig uitgeschakeld

Eric Botteghin is de komende drie maanden niet inzetbaar voor Feyenoord. De Braziliaan heeft een zware knieblessure overgehouden aan de gewonnen thuiswedstrijd tegen Ajax. Botteghin was net weer teruggekeerd in de basis van Feyenoord ten koste van Jan-Arie van der Heijden.

Botteghin liep de blessure in de slotfase van de wedstrijd tegen Ajax op. Omdat Feyenoord al drie keer had gewisseld liep de verdediger de laatste minuten nog rond in de spits. Naast Botteghin is ook doelman Justin Bijlow voorlopig afwezig. Dinsdag trainde Feyenoord weer voor het eerst sinds de sensationele zege van 6-2 op de aartsrivaal. Het was druk op het trainingscomplex 1908. Sommige basisspelers bleven binnen. Onder andere Robin van Persie en Jeremiah St.Juste zaten op de hometrainer. Zondag speelt Feyenoord op Woudestein de stadsderby tegen Excelsior.