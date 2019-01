Fans laten XS4ALL niet zomaar verdwijnen

Het comité 'XS4ALL moet blijven' werkt aan een alternatief voor de internetprovider. Daarover wordt met tal van partijen gepraat, zegt initiatiefneemster Kirsten Verdel uit Rotterdam.

KPN, de eigenaar van XS4ALL, wil de titel overboord gooien om de aandacht sterker te richten op het eigen hoofdmerk. Maar de fans van XS4ALL laten dat niet zomaar gebeuren. Een petitie voor behoud van de naam is inmiddels 49 duizend keer getekend.

Volgens bestuurskundige Verdel, die tot 2006 zelf bij de provider werkte, krijgt XS4ALL zoveel steunbetuigingen, omdat het een unieke internetaanbieder is. Ze verwijst daarbij naar zaken als bedrijfscultuur, kennis, inzet voor privacy en maatschappelijk engagement.

Maandagavond was in Amsterdam een bijeenkomst van het comité 'XS4ALL moet blijven'.

Een gesprek, vorige week, tussen KPN en het actiecomité leverde niets op. KPN gaf toen aan de emoties te begrijpen en open te staan voor dialoog, maar bleef verder onvermurwbaar.

Mocht het comité een alternatieve provider van de grond tillen dan moet die een andere naam krijgen. Het merk XS4ALL is immers eigendom van KPN.

Hackers in de Bijlmer

XS4ALL is een van de oudste providers van Nederland. Het bedrijf wordt in 1993 opgericht door onder anderen Rob Gonggrijp en Felipe Rodriguez. Het zijn mannen uit de hackersscene, die hun idealen verpakken in de titel van de provider:, toegang voor iedereen.

De nieuwe provider begint in een flatje in de Amsterdamse Bijlmer. De oprichters hebben de bescheiden ambitie van vijfhonderd klanten per jaar. Maar dat loopt anders. Op de eerste dag meldden staan al honderden abonnees voor de poort. Vijf jaar later heeft XS4ALL zo'n 60 duizend leden.

XS4ALL profileert zich door de jaren heen als veel meer dan louter een provider. Zo vecht het bedrijf voor consumentenrechten op het gebied van privacy en veiligheid, staat het aan de wieg van het Meldpunt Kinderporno en steunt het de kritische radiozender B92 tijdens de oorlog in Servië.

Vrijwel jaarlijks roept de Consumentenbond XS4ALL uit tot de beste provider van Nederland. Klanten - inmiddels zo'n 220 duizend - hebben daar best wat extra geld voor over. Want XS4ALL is niet de goedkoopste internetaanbieder.

Topmerk

XS4ALL is al jaren in handen van KPN. In 1998 doet de telecomgigant een bod dat de oprichters moeilijk kunnen weigeren: 55 miljoen euro.

KPN is vooral geïnteresseerd in de kennis die het vooruitstrevende XS4ALL in huis heeft en denkt daar veel van te kunnen leren. Volgens de oprichters van XS4ALL stonden wel dertig gegadigden in de rij om de provider over te nemen.

In de jaren na de overname heeft de opgeslokte firma nog alle vrijheid. "XS4ALL is een van de weinige door KPN overgenomen bedrijven die tot op de dag van vandaag echt haar eigen identiteit en unieke gezicht heeft weten te behouden", schrijft Theo de Vries, algemeen directeur van XS4ALL in een blog.

Maar dan: "In de loop der jaren is de situatie wel veranderd. XS4ALL kwam te vaak onder een andere KPN-baas te hangen en bij elke wisseling moest opnieuw worden uitgelegd waarom we nog zo zelfstandig waren."

De nieuwe directeur Consumentenzaken van KPN, Jean-Pascal van Overbeke, maakt begin dit jaar bekend dat het nu echt over en sluiten is met de merknaam XS4ALL. De gele rebel moet definitief opgaan in de grote, groene broeder.

Doke Pelleboer, voormalig directeur van XS4ALL én ook oud-topmanager van KPN, snapt er niets van. "Als KPN zich als premium merk wil positioneren, ruimen ze juist de budgetmerken op, niet het topmerk."

Op sociale media steekt een storm op. Een van de aanhangers: "Wij fanboys dragen de XS4ALL-extensie als een erepenning. Zoals je een kruisje van de Elfstedentocht hebt of je armbandje van de eerste Lowlands. Als dat KPN wordt, ben ik weg hoor!"