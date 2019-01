Jamie Cullum en Toto grote publiekstrekkers op North Sea Jazz 2019

Singer/songwriter Jamie Cullum en de Amerikaanse band Toto komen dit jaar naar het North Sea Jazz Festival in Rotterdam Ahoy. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend. Ook de zangeres Lauryn Hill en Joe Jackson hebben hun komst toegezegd.

Lauryn Hill viert in Rotterdam de twintigste verjaardag van haar solodebuut 'The Miseducation of Lauryn Hill'.

Verder in Ahoy hedendaagse sterren te zien als Chance The Rapper, urbanzangeres Janelle Monáe en soulzanger Rag'n'Bone.

North Sea Jazz maakte de eerste 35 namen bekend van de 44e editie van het festival. Andere artiesten zijn Burt Bacharach, Bobby McFerrin en de pianist Abdullah Ibrahim. John Zorn komt met een speciaal marathonconcert met veertien verschillende ensembles die meer dan vijftig verschillende composities uitvoeren.

In de komende maanden worden nog meer artiesten aangekondigd. Het North Sea Jazz Festival is dit jaar op 12, 13 en 14 juli. De kaartverkoop start op 1 februari.