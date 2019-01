Frans bewijst: eens een Feyenoorder, altijd een Feyenoorder

Feyenoordfans zingen, rellen en slopen. Ze zijn voor of tegen een nieuw stadion en supporten hun club in voor- en tegenspoed. Wat ze ook doen, ze zijn vaak in het nieuws.

Eén van de Feyenoord-supporters die afgelopen zondag in ieder geval keihard heeft gejuicht bij de klassieker is Frans Meling. Frans zat jaren bij de meest fanatieke supporters van de club en bewijst dat de liefde voor de club nooit overgaat.

In de nieuwe online serie 'Wie zijn hunnie nou?!' van RTV Rijnmond duiken we in het leven van mensen over wie op de site van Rijnmond meerdere malen is geschreven.

In de tweede aflevering van de serie bezoeken we Frans Meling als hij aan het werk is. De gemeentemedewerker valt op. Zijn hoofd en armen zijn helemaal versierd met Feyenoord-tatoeages en hij is nog lang niet klaar. Maar wat houdt het eigenlijk in om zo'n liefde voor je club te hebben? Ook als je de vijftig gepasseerd bent… Bekijk het hier!



