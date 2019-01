Storingen Papendrechtse brug veroorzaakt door aandrijfsysteem

De storingen aan de Merwedebrug in de Randweg Dordrecht (N3) komen door een probleem met de aandrijving van het brugdek. Dat blijkt uit antwoorden op vragen uit de Dordtse gemeenteraad.

De afgelopen maanden staat de brug tussen Dordrecht en Papendrecht, ook wel de Papendrechtse brug genoemd, regelmatig in storing. "De stremmingen worden veroorzaakt door een storing in de aandrijving van het beweegbare deel van de brug", zo heeft het stadsbestuur van Rijkswaterstaat vernomen.

"Aanvullend onderzoek is gestart om tot een volledige oplossing te komen. Naast deze oplossing werkt Rijkswaterstaat aan tijdelijke maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken."

Of er sprake is van op zichzelf staande storingen of een structureel probleem kan Rijkswaterstaat niet zeggen. Het onderzoek naar de achterliggende oorzaak is nog niet afgerond.

D66, de PvdA en de VVD hebben voorgesteld om bij opritten van de N3 waarschuwingsborden te plaatsen die aangeven of de brug in storing is. Het stadsbestuur vindt het nog te vroeg om daar een besluit over te nemen, omdat het onderzoek van Rijkswaterstaat nog aan de gang is. Daarnaast hangt het ook af van de kosten van dit systeem.

In de Dordtse gemeenteraad wordt dinsdagavond gedebatteerd over de problemen.