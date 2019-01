Inbrekers in Dordrecht voortaan ook door gemeente gestraft

Inbrekers in Dordrecht die worden betrapt, krijgen voortaan naast een strafrechtelijke boete ook een dwangsom opgelegd van de gemeente. Dit gebeurt als zij worden betrapt met inbrekerswerktuigen.

"Het college wil hiermee mogelijke inbrekers afschrikken en herhaling van inbraken voorkomen", meldt de gemeente Dordrecht. De regel gaat in per 1 februari.

De eerste keer dat personen door de politie met inbraakmateriaal worden betrapt - nog vóór een inbraak is gepleegd - krijgen ze een waarschuwing. Bij elke overtreding die daarop volgt loopt het bedrag van de dwangsom op. De maximale hoogte is 2.500 euro per overtreding.

"Woninginbraak behoort tot criminaliteit die grote negatieve emotionele gevolgen hebben", zegt burgemeester Wouter Kolff. "Naast financiële schade zorgt een woninginbraak vaak voor grote emotionele schade; het tast het veiligheidsgevoel aan. De gemeente treedt hier fel tegen op."