Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rijnmond Staat Sil bij Dierenwijsheid 'Ontspannen als een kat'...

Als u zichzelf vergelijkt met een dier, dan komt u waarschijnlijk met een wijze uil of een trouwe hond op de proppen. Niet met een mug, een slak of een slang. Toch kun je ook van deze minder populaire dieren veel leren. Hens van Soest schreef er een boek over: Dierenwijsheid. Ontspannen als een kat, mindfull als een reiger…het kan allemaal. Hens van Soest: "Leren doorbijten, is wat je van een mug kan leren. Hij leeft doorgaans maar kort, wordt in slaapkamers nogal eens dood gemept. Dus hij -of eigenlijk zij- moet snel toeslaan en eruit halen wat erin zit. Je korte leven ten volle leven."

Volkstuintje Hens observeerde en fotografeerde tientallen dieren. Onder meer in haar volkstuintje in Rotterdam en in Diergarde Blijdorp. Hens observeerde en fotografeerde tientallen dieren. Onder meer in haar volkstuintje in Rotterdam en in Diergarde Blijdorp. Samen met de kennis van therapeut Agnes Waaijers resulteerde dat in 60 verhalen over dieren, onderverdeeld in tien categorieën. Zoals teamwerkers, analytici en scheppers. En als u denkt: onzin, weer de zoveelste zweverige poging om het leven te benoemen, dan moet u zeker naar het interview luisteren. Het bijbehorende kaartspel wordt bijvoorbeeld gebruikt door burgemeester en wethouders.



Marleen Scheurkogel wil weten: een spelletje, of serieus? Ze ontmoet Hens van Soest in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Voor het interview: klik boven op de blauwe tegel.