VVD wil praten over compromis kinderpardon

De VVD-fractie lijkt bereid te zijn de afspraken over het kinderpardon in het regeerakkoord aan te passen. Er zou een voorlopige stop op het uitzetten van asielkinderen kunnen komen, mits de grootste regeringspartij daar iets voor terugkrijgt.

Een van de tegenprestaties is het wegnemen van de zogenoemde discretionaire bevoegdheid die staatssecretaris Harbers nu heeft. Met die bevoegdheid kan hij afwijken van de regels in asielzaken. Het is nog niet duidelijk of de andere drie partijen daarmee akkoord gaan.

Onder grote druk van de publieke opinie maakte Mark Harbers, voormalig wethouder uit Rotterdam, vorig jaar gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid door de Armeense kinderen Lili en Howick niet terug te sturen.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overlegden maandag tot laat in de avond over het kinderpardon. Zonder succes.

Maar na overleg met de VVD-fractie dinsdagmorgen, lijkt fractievoorzitter Dijkhoff een flinke stap in de richting van de andere drie partijen te willen zetten. Zij willen een verruiming van het kinderpardon en in de aanloop daarnaartoe een uitzetstop.

Iets nieuws

Dijkhoff zegt nu dat het regeerakkoord waarover de partijen maanden hebben onderhandeld, steeds houvast heeft geboden. "Maar als partijen nu zeggen: ik wil iets anders, dan gaat dat niet, tenzij je het met z'n vieren over iets nieuws eens wordt."

Hij zegt dat er in dat geval een nieuwe balans in het regeerakkoord moet worden gevonden "waarvan ik ook kan zeggen: dit is wellicht beter dan wat er lag".

Die balans zou hersteld kunnen worden door het weghalen van de discretionaire druk bij VVD-staatssecretaris Harbers. Er zou dan bijvoorbeeld een onafhankelijk instituut moeten komen, dat bepaalt of kinderen hier mogen blijven terwijl ze niet aan de criteria van het kinderpardon voldoen.

Dat moet dan wel bij wet geregeld worden. "En de vraag is in hoeverre de VVD daar beloftes over kan krijgen, want de meerderheid van de coalitie in de Eerste Kamer verandert op korte termijn", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp van de NOS.

Debat

Of de vier coalitiepartijen eruit komen, is nog spannend. "Ik ben bereid om na te denken over alternatieven. Maar ik ben niet bereid om zomaar iets te accepteren", zei Dijkhoff dinsdagmorgen.

De VVD-fractieleider zegt dat de vier partijen dinsdag "sowieso ergens op uit moeten komen", want woensdagochtend is er een debat over het kinderpardon in de Tweede Kamer.