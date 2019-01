Deel dit artikel:













Nielson verkoopt zelf kaartjes voor Live at Wantij Nielson. Foto: ANP / Bas Czerwinski

Liefhebbers die vrijdagochtend een kaartje willen scoren voor muziekfestival Live at Wantij in Dordrecht, kunnen hun entreebewijs zomaar kopen bij één van de artiesten. Zanger Nielson helpt vrijdag bij de verkoop van de kaarten, in het VVV-kantoor op de Spuiboulevard.

De kaartverkoop voor het eendaagse muziekfestijn begint om 09:00 uur. Mensen die geen zin hebben om er de deur voor uit te gaan, kunnen ook online terecht. Live at Wantij wordt vrijdag 14 juni voor de derde keer georganiseerd. Naast Nielson treden onder meer ook Racoon, DI-RECT en Wulf op.