Kat Nugget wint RTV Rijnmond fotoshoot

Ter ere van dierendag 2018 heeft RTV Rijnmond dierenbezitters gevraagd om de leukste foto's op te sturen van hun huisdier. Degene met de leukste foto won daarmee een professionele fotoshoot van hun geliefde dier.

Uit de talrijke inzendingen heeft een zeer deskundige jury gekozen voor de Scottish Fold van Jennifer Scholten uit Oosterflank. Dinsdag is het dan zover voor kat Nugget en zijn baasje. Dierenfotograaf Nynke van Holten legt Nugget op de gevoelige plaat vast.

Over waarom Jennifer haar Nugget eigenlijk heeft opgegeven voor de fotoshoot kan ze kort zijn. "Ik vind Nugget zo'n schatje dat hij wel zijn eigen fotoshoot verdient. Ik denk wel dat hij wat nerveus is maar het gaat helemaal goed komen."

Nynke van Holten is al ruim vijf jaar professioneel dierenfotograaf. Gedurende deze jaren heeft ze veel huisdieren gefotografeerd. Variërend van honden en katten tot leguanen, uilen en vossen.

Het is voor Nynyke ook helemaal niet raar dat mensen professionele foto's willen van hun dierbare metgezellen. "Een huisdier is echt een onderdeel van het gezin tegenwoordig. Mensen pronken ook graag met de dieren. Je zoekt een dier niet zomaar uit, dat doe je omdat je hem mooi vindt en dat wil je laten zien aan andere mensen. Dan is een professionele foto natuurlijk toffer en kwalitatief beter dan wat je zelf maakt met je telefoon. Daarnaast heeft zo'n dier natuurlijk ook niet het eeuwige leven en wordt een foto een waardevolle herinnering."

Volgens Nynke heeft Nugget zich tijdens de fotoshoot gedragen als een volleerd model. Zowel het baasje als de fotograaf zijn zeer tevreden met het resultaat.