Egeltjes in winteropvang Papendrecht bijna klaar voor winterslaap

De egels in de winteropvang in Papendrecht zijn bijna op gewicht om aan hun winterslaap te beginnen. De uitgehongerde diertjes zijn deze winter binnengebracht en bijgevoed, zodat ze alsnog aan hun lange rustperiode kunnen beginnen.

De egelopvang ontfermde zich deze winter over negentig egeltjes met ondergewicht. Dinsdag zijn de meeste dieren dan eindelijk klaar voor hun winterslaap.

Verzorgster Kirsten van Doorn zegt over één van de stekelige bolletjes: "Hij is goed aangekomen en ziet er goed uit. Hij kan nu elk moment in winterslaap gaan. Eigenlijk had hij dat al kunnen zijn, maar het verschilt per egel wanneer ze gaan, dat moeten ze instinctief aanvoelen."

Op dit moment krijgen nog zo'n dertig egels extra eten van de verzorgers. Normaal gesproken slapen de dieren - afhankelijk van de temperatuur - vanaf december tot en met maart of april. Dan worden ze weer wakker.