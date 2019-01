Woensdag opnieuw minder treinen door verwachte sneeuwval

De NS laat woensdag minder treinen rijden vanwege de verwachte sneeuwval. Op veel plekken rijden treinen elk half uur, in plaats van elk kwartier. Waar mogelijk worden treinen verlengd.

"NS en ProRail nemen het zekere voor het onzekere en passen de dienstregeling aan. Door de dienstregeling aan te passen ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen'', zeggen de bedrijven.

Op de trajecten Breda-Dordrecht, Dordrecht-Lelystad en Rotterdam-Utrecht rijden de hele dag minder intercity's. Tussen Den Haag en Dordrecht wordt ook de hele dag het aantal sprinters omlaag geschroefd. In de spits rijden tussen Rotterdam en Gouda Goverwelle minder sprinters.

De NS verwacht dat het winterse weer gaat leiden tot langere reistijden en meer hinder. Op de stations en in treinen wordt extra personeel ingezet. ProRail zet extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven in, om problemen snel te kunnen verhelpen.

Vluchten

Op Rotterdam The Hague Airport worden ook maatregelen getroffen voor de verwachte sneeuwval. Personeel staat stand-by om de sneeuwschuivers te bedienen, mocht dat nodig zijn.

Vorige week ging het vliegveld een aantal uur dicht na een sneeuwbui. Of dat woensdag ook nodig is, is nog niet duidelijk. "We wachten woensdag af", zegt een woordvoerster van het vleigveld. "We zitten op dit moment ook in een rustige periode, dus er staan niet veel vluchten gepland."