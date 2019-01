Metselen, sleutelen en bloedprikken bij banenmarkt in Ahoy

Een garantie op een baan als je aan je opleiding begint: het klinkt tegenwoordig te mooi om waar te zijn. Toch maken de 1600 leerlingen die dinsdag en woensdag het 'Gaan voor een Baan'-evenement in Ahoy bezoeken, een goede kans op zo'n garantie.

De tweedaagse banenmarkt in Rotterdam Ahoy wordt georganiseerd voor middelbare scholieren uit Rotterdam-Zuid. Door leerlingen enthousiast te maken voor opleidingen waar de organisatie een baangarantie voor kan bieden, hopen ze jeugdwerkloosheid op Zuid terug te dringen.

Deze baangarantie is de zogenaamde AanDeBak-garantie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Die werkgarantie krijgen de leerlingen als ze een opleiding kiezen in de sector food, zorg, bouw of techniek.

Tijdens het evenement maken jongeren op praktische wijze kennis met de opleidingen. In Ahoy worden allerlei werksituaties nagebootst. Zo kunnen de leerlingen onder andere muurtjes metselen, aan een legertank sleutelen en bloed prikken.