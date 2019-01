Schiedammer vast voor chantage met naaktfoto's

Een 32-jarige man uit Schiedam is aangehouden voor het chanteren van een vrouw Wassenaar. Hij gebruikte hiervoor naaktfoto's die ze hem eerder had toegestuurd.

Agenten hielden de man afgelopen zondag aan in een woning in Rozenburg. Hij zou hebben gedreigd foto’s te verspreiden waarop het slachtoffer naakt te zien is, als zij hem geen geld zou geven.

Volgens de politie kenden het slachtoffer en de verdachte elkaar en stuurden ze elkaar seksueel getinte foto's.

Vermoedelijk maakte de Schiedammer daarbij gebruik van nepfoto's. Dit gebeurt volgens de politie vaker bij het zogenoemde 'sextortion', afpersing met seksueel getinte foto's of video's.

De verdachte zit nog vast en wordt verhoord.