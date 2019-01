Extra controles moeten flamingo's Goeree-Overflakkee rust geven

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Staatsbosbeheer gaan extra controleren in het ‘flamingo’-gebied bij Battenoord. Op deze plek aan het Grevelingenmeer komt al jaren een groep van deze exotische vogels overwinteren. Maar niet alle natuurliefhebbers en fotografen die hiernaar komen kijken blijven goed op afstand.

“Er komen hier busladingen mensen voor de flamingo’s”, vertelt inspecteur Bas de Bruin. “En dan komt het voor dat ze over de hekken klimmen of zelfs het water in gaan.”

Het natuurgebied bij Battenoord is niet toegankelijk voor publiek. Bezoekers mogen de vogels wel vanaf de dijk bekijken. “Zeker nu het kouder is, hebben vogels die rust nodig. Als ze opschrikken, dan kost dat enorm veel energie. Dat geldt overigens voor alle vogels die hier zitten”, aldus De Bruin.

Wie over het hek klimt kan rekenen op een waarschuwing. En wie het echt bont maakt kan hiervoor zelfs een boete krijgen. “Die beginnen uit mijn hoofd bij 95 euro. Dat is toch een duur fotootje.”

Vorig jaar al wees de Omgevingsdienst extra op het droneverbod boven het gebied. Ook hier kun je fikse boetes voor krijgen.

Staatsbosbeheer kijkt of er in de omgeving extra duidelijke borden kunnen komen die bezoekers wijzen op wat wel en niet mag. Er staan al verbodsborden, maar die worden nog te vaak gemist.