Ook veteranen uit de Rijnmond ziek van Afghaanse burn pits

Archieffoto van een kampvuur bij Kamp Holland in Afghanistan. Foto: ANP / Rick Nederstigt

Ook Afghanistanveteranen uit onze regio zeggen gezondheidsklachten te hebben door de zogeheten 'burn pits'. Dat meldt de Drentse advocaat bij wie zich al honderden Afghanistanveteranen hebben gemeld. Minister van Defensie Ank Bijleveld zei dinsdag vier officiële meldingen binnen te hebben.

Nederlandse militairen hebben tussen 2002 en 2013 deelgenomen aan de internationale ISAF-missie in Afghanistan. Sinds eind vorig jaar melden zich steeds meer (oud-)militairen met gezondheidsklachten. Ze vermoeden dat die zijn ontstaan doordat ze mogelijk giftige rook hebben ingeademd die vrij is gekomen bij de vuilverbranding in zogeheten burn pits.

Burn pits zijn open plekken op militaire bases waarin voedsel- en medicijnresten, plastic, accu's, autobanden en ander afval verbrand werden. Bij de verbranding met benzine en kerosine kwam veel rook vrij.

Militair Raadsman Ferre van de Nadort verzamelt sinds december via het meldpunt burnpit.nl de klachten. Dinsdag laat hij weten dat zich zeker 500 Afghanistanveteranen gemeld hebben bij hem. Ruim 140 zouden inmiddels ziek zijn, met name aan de longen. Hoeveel mensen uit onze regio getroffen zijn, kon hij nog niet zeggen.

Het Rotterdamse Kamerlid Salima Belhaj van D66 wil dat defensie alle Afghanistanveteranen per brief uitnodigt om gezondheidsklachten te melden. Bijleveld gaat daar over nadenken.