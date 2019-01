Tinnen Ananas voor gastvrijheid naar Splashtours en Taalent010

Rondvaartbureau Splashtours heeft dinsdagavond de Tinnen Ananas gekregen, de gastvrijheidsprijs van Rotterdam. De prijs wordt voor de tweede keer uitgereikt in het Nieuwe Luxor.

Het bedrijf, dat tours door Rotterdam aanbiedt in bussen die ook door het water kunnen varen, is volgens de organisatie de meest gastvrije onderneming in Rotterdam. In het juryrapport wordt ook medewerker Jenny van As geroemd, die voor de Duitse toeristen aan bord van Splashtours een eigen taal heeft ontwikkeld: 'RotterDeutsch'.

Gastvrije Rotterdammer

Ook Nazha Chafia van Stichting Taalent010, een organisatie voor taalonderwijs, viel in de prijzen. Zij werd uitgeroepen tot meest gastvrije Rotterdammer. Met de stichting wil zij de maatschappelijke positie van kwetsbare vrouwen verbeteren, door middel van taalonderwijs en talentontwikkeling.

"Ze is een bijzonder sterke vrouw die altijd voor iedereen klaarstaat en je een warm welkom geeft, niets is haar te veel", staat in het juryrapport. Chafia ontvangt de Tinnen Ananas in de vorm van een speldje.

Mensen konden op de website van de Tinnen Ananas tot afgelopen maandag stemmen op de meest gastvrije Rotterdammer of de meest gastvrije onderneming. Er was een vak- en een publieksjury.