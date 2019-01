Numansdorper gaat voor derde wereldtitel sledehondrennen

De zenuwen beginnen een beetje te komen bij Roderick Glastra uit Numansdorp. Woensdag, donderdag en vrijdag doet hij met zijn honden mee aan het open wereldkampioenschap sledehondenrennen in Frankrijk.

"Je vraagt je toch altijd weer af of je goed genoeg hebt getraind", vertelt de ietwat nerveuze hondenliefhebber. Het slederijden is een hobby, die eigenlijk volledig uit de hand is gelopen. De honden hebben thuis een grote kennel, een speelweide en achter het huis van Roderick en zijn vrouw staat een blokhut voor de viervoeters.

"In de blokhut liggen matrassen, staat een verwarming en een televisie. De honden vinden het daar heerlijk en 's avonds zitten wij er ook vaak." Het trainen voor deze wedstrijden lijkt lastig in Nederland. Veel sneeuwt valt er namelijk niet.

"We trainen dan ook in het bos", legt Roderick uit. "De honden rennen daar over zand en modder, wat veel zwaarder is dan sneeuw." Hierdoor kunnen de honden ook in de bergen goed uit de voeten, ook al trainen ze in het vlakke Holland.

De wedstrijden in het Franse Bessans duren drie dagen. Met zijn acht honden legt Roderick achttien kilometer per dag zo snel mogelijk af. Hij verwacht over die afstand zo'n veertig minuten te doen. "En als niemand sneller is, dan zijn we weer kampioen", besluit de fanatiekeling.