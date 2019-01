Europees oefenavontuur Jong Feyenoord klaar, veel speeltijd Haps

Door een 3-1 nederlaag tegen Leicester City -23 is Jong Feyenoord klaar in de Premier League International Cup. Alleen een overwinning was genoeg voor een plek in de kwartfinales. Ridgeciano Haps speelde 73 minuten mee.

Haps kwam de eerste seizoenshelft niet in actie door een breukje in zijn scheenbeen. In de Klassieker tegen Ajax (6-2) deed hij een kwartier mee en maakte daarin een goede en fitte indruk. Naast Haps stonden ook Luis Sinisterra, Dylan Vente en Orkun Kokcü in de basis bij Jong Feyenoord.

Delle blinkt uit

Door een goal van Dylan Vente in minuut 40 ging Feyenoord met een voorsprong de rust in. Dit was echter wonderbaarlijk. De Engelsen kregen een hoop goede kansen. Doelman Joris Delle blonk uit en keerde na 10 minuten al een strafschop.

Na de pauze schakelde Leicester een tandje bij, sloeg het twee keer toe uit een corner en vlak voor tijd was het nog eens raak. Na de wedstrijd werd het onvriedelijk tussen de spelers van beide ploegen nadat er in de tweede helft al veel irritatie was.

Het was de derde wedstrijd in het Europese oefentoernooi voor Jong Feyenoord. Sparta Praag -23 werd met liefst 8-0 verslagen en van Reading -23 werd met 2-0 verloren.

Basisopstelling Jong Feyenoord: Delle, Reith, Lewis, Geertruida, Haps, Wehrmann, Sinisterra, Burger, Vente, Kokcü, Zwarts.