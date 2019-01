Bijstandsgerechtigden Rotterdam met buitenlands bezit harder aangepakt

De gemeente Rotterdam start een omvangrijk experiment om bijstandsgerechtigden die mogelijk vermogen in het buitenland hebben, gerichter en sneller aan te kunnen pakken. Dat blijkt dinsdag uit een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Rotterdam heeft in 2015 en 2017 ook geëxperimenteerd met de aanpak van mogelijke bijstandsfraudeurs met vermogen in het buitenland. Maar de gemeente heeft de regels nu aangepast waardoor er onder meer sneller een onderzoek kan worden gestart.

Eerst waren concrete aanwijzingen van fraude nodig voor er een onderzoek kon worden gestart. Nu is het vermoeden dat de bijstandsgerechtigde in het buitenland is geweest zonder dit te melden of het overmaken van geld naar een buitenlandse rekening bijvoorbeeld al genoeg reden.

Risicoprofiel

De onderzoeken wordt gedaan door het International Bureau Fraude-informatie (IBF), een overheidsinstelling die volgens het Rotterdamse college in het buitenland dezelfde onderzoeksmiddelen heeft als commerciële bureaus.

Het IBF gaat onderzoek doen naar mensen die volgens de gemeente aan een risicoprofiel voldoen. Daarbij wordt gekeken of de bijstandsgerechtigde in Nederland is geboren, of hij of zij op jaarbasis meer dan 28 dagen of meer dan eens in het buitenland is geweest en of het om een oudere werkzoekende gaat.

Ook zegt de gemeente net als voorheen inwoners op de korrel te nemen met buitenlands of verzwegen vermogen of mensen van wie het vermoeden bestaat dat ze niet eerlijk zijn geweest over hun bezittingen. Die mogen voor een samenwonende bijstandsgerechtigde niet boven de 12.240 euro uitkomen.

Vooronderzoek is de eerste waarschuwing

Anders dan bij de eerdere onderzoeken, zal het IBF in Nederland al een vooronderzoek doen. Hierbij wordt informatie opgevraagd die kan helpen om het onderzoek in bijvoorbeeld buitenlandse kadasters gerichter te doen, zoals buitenlandse identificatienummers.

Het college hoopt dat het van het vooronderzoek een signaal uitgaat naar de bijstandsgerechtigde dat het de gemeente menens is en dat de pakkans reëel is.

Het is niet bekend hoe lang het experiment gaat lopen. Ook is niet duidelijk om hoeveel betrokken personen het gaat.