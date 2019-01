Weinig geweldsdelicten in de Kuip, wel veel vuurwerk

Bij Feyenoord zijn de afgelopen vier seizoenen minder geweldsincidenten geweest in het stadion tijdens thuiswedstrijden, dan bij andere grote clubs uit de Eredivisie. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. De afgelopen vier seizoenen werd bij zeven wedstrijden in de Kuip een geweldincident geregistreerd.

EenVandaag nam de geweldsdelicten - vechtpartijen en mishandelingen - van de achttien eredivisieclubs van dit seizoen onder de loep. Het tv-programma kreeg inzage in cijfers van de politie over de afgelopen vier voetbalseizoenen.

In De Kuip is in die tijd bij zeven wedstrijden melding gemaakt van fysiek geweld. Daarmee staat de Rotterdamse club op de dertiende plaats. De lijst van meeste geweldsdelicten tijdens thuiswedstrijden wordt aangevoerd door Ajax. Bij 38 eredivisiewedstrijden in de afgelopen vier seizoenen in de Johan Cruijff Arena, is melding gemaakt van vechtpartijen of mishandelingen.

Op plek twee staat Willem II, met 22 incidenten. SC Heerenveen sluit de top drie af met 19 meldingen. Bij PSV waren 15 geweldsincidenten. Excelsior staat op een zesde plek met 14 incidenten.

Vuurwerk

Wat betreft (illegaal) vuurwerk is het minder rustig in de Kuip. In de afgelopen vier seizoenen is bij 46 wedstrijden vuurwerk tot ontploffing gebracht in het stadion. Dat komt neer op tweederde van de thuiswedstrijden.

Bij Ajax staat het aantal vuurwerkincidenten op 47. Excelsior en PSV staan in de middenmoot met 22 meldingen van vuurwerk.