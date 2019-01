Koor Alblasserdam ziet af van halve finale Holland's Got Talent

Het Alblasserdamse Inspire2Live Choir ziet af van verdere deelname aan het tv-programma Holland's Got Talent. Dat meldt dirigent Peter Overduin op de website van het koor.

Inspire2Live gaf afgelopen weekend een ontroerende auditie tijdens de talentenjacht. Het koor bestaat sinds 2011 en zingt uitsluitend voor kankerbestrijding. Overduin verloor zijn vrouw Karin afgelopen december aan uitgezaaide borstkanker.



Het koor zong een lied uit de musical The Phantom of the Opera. Juryleden Angela Groothuizen, Dan Karaty, Chantal Janzen en Paul de Leeuw waren enthousiast over het optreden en gaven de koorleden een ticket voor de halve finale. Daar ziet het koor nu, na goed overleg, vanaf.

"Alle kosten zijn voor het koor", legt Overduin uit over deelname aan de halve finale. "Holland's Got Talent geeft geen vergoeding. De kosten moeten komen uit de kas voor de kankerbestrijding en dat voelt niet goed." Ook zegt Overduin dat hij met zijn team tijdens de eerste audities al iets heeft neergezet, wat hij moeilijk kan overtreffen.

Na de auditie was er vanuit de media en het publiek veel aandacht voor het koor. Volgens Overduin is de doelstelling dan ook al bereikt: "We hebben onze doelstelling en het koor goed landelijk kunnen promoten. Wat ons betreft is dit een zeer geslaagde missie geweest om ons bijzondere en unieke koor landelijke bekendheid te geven", besluit de dirigent.