Rotterdam in 2040: alles op de vierkante meter?

Hoe moet Rotterdam er in 2040 uitzien? Dat jaar lijkt nog best ver weg, maar als er plannen gemaakt moeten worden, dan stelt een periode van 20 jaar weinig voor. Vandaar dat er nu al volop over wordt nagedacht.

Bijvoorbeeld op het zogeheten Binnenstadsymposium in het Nieuwe Luxor, waar ondernemers, bewoners en andere partijen met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van de stad.

Rotterdam heeft de afgelopen decennia grote stappen gemaakt. Er is veel hoogbouw langs de Maas verrezen, er zijn hoogstandjes gebouwd als de Markthal en het Centraal Station, maar de stad is nog niet af. En de nieuwe grote vijand lijkt: de toerist.

"Het gaat om de stad waar we van houden", zegt wethouder Kathmann. "En waar sommige anderen meer van houden dan wij. En het is de bedoeling dat die groep, de toeristen, de stad niet gaan overspoelen. Nu hebben we nog de kans om er geen Parijs, Amsterdam of Barcelona van te maken."

Drukker

Want dat het drukker wordt de komende jaren, dat is wel duidelijk. En niet alleen door het toerisme. De verwachting is dat er in 2040 in totaal 60 duizend Rotterdammers bijgekomen zijn. "En dan moet er nog een hoop veranderen", voegt Kathmann daar aan toe.

"Over twintig jaar moet de stad duurzaam, digitaal en circulair zijn", orakelt de wethouder. "Dus dan moeten we ons ook op een andere manier bewegen. Want als al die Rotterdammers in de auto stappen, dan loopt het helemaal vast."

"De enige ruimte die we nog hebben hebben is op het water. Daar moeten we gebruik van maken, bijvoorbeeld als het gaat om het vervoer."

Kathmann ziet in haar toekomstbeeld nog meer hoge gebouwen. "Maar dat zijn niet alleen maar huizen. Er zitten ook gebouwen bij waar meerdere functies bij elkaar zitten. Je woont, werkt en je sport. En allemaal groen. En dat alles op één vierkante meter."

Lelijkheid

Dat Rotterdam in de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd heeft is niet verkeerd, maar we moeten er wel mee oppassen dat we er niet in doorslaan, vindt schrijver en stadsgids Herco Kruik.

"We moeten ook een beetje de lelijkheid omarmen", vertelt Kruik in een onvervalst Rotterdamse tongval.

Kruik: "Ik hoop juist dat er ook gewoon plekjes blijven waar de toerist niet komt. Ik ga met groepen altijd de Hoogstraat af en ga dan een expeditiehofje in.Dan laat ik zien wat het idee achter Rotterdam was bij de wederopbouw en dat zijn de plekjes waar de toeristen niet komen."

"De saaie binnenstad is weg en we hebben nu een leuke binnenstad", voegt Kruik eraan toe. "We moeten nu oppassen dat het nu doorslaat. Dat alles aangeharkt wordt en dat alles dat even niet bevalt wordt gesloopt. Je moet ook gewoon rauwe randjes houden. Sommige lelijke gebouwen moeten ook gewoon blijven."