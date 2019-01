Deel dit artikel:













'Verstoppingen van het riool kosten ons een paar ton per jaar'

Wat mag je allemaal niet door het toilet spoelen? Of door de afvoer in de keuken? Geen luiers, geen babydoekjes, maandverband en ook geen frituurvet. Hoe logisch dat mag klinken, het gebeurt regelmatig. Daarom stuurt de gemeente Rotterdam ambtenaren de wijken in om mensen nog maar eens te waarschuwen.

"Het ging bij mij onlangs nog verkeerd", vertelt een bewoonster van een benedenwoning. "De wc zat vol en zat tot de rand toe gevuld met water. En elke keer dat de bovenburen wat doorspoelden, kwam dat hier er zo weer uit." De ontstoppingsdienst was drie uur bezig om het probleem te verhelpen. "En wat bleek", gaat de vrouw verder, "er kwam echt van alles uit: kattengrit, luiers, noem maar op." Verstoppingen Volgens Elijan Bes van de gemeente Rotterdam komen dit soort problemen in elke stad voor. "En we zijn nu in de wijk De Esch, omdat hier afgelopen tijd vaker verstoppingen zijn geweest." De ambtenaren geven vooral voorlichting. "Billendoekjes voor baby's mogen bijvoorbeeld niet doorgespoeld worden, ook al staat erop dat ze afbreekbaar zijn", krijgt een van de bewoners te horen. "De doekjes zijn nog niet vergaan als ze bij het gemaal van het riool aankomen. Dus dat kan alsnog problemen opleveren." Bes zegt dat alle verstoppingen behoorlijk in de papieren lopen. "Al die schoonmaakacties bij verstoppingen kosten samen zo maar een paar ton. En dat kost ons samen dus een hoop geld." De voorlichtingsactie in De Esch in Rotterdam-Kralingen gaat ook woensdag verder.