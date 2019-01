Deel dit artikel:













Auto's uitgebrand in Rotterdam en Vierpolders brandweer

In Vierpolders op Voorne-Putten is woensdagmorgen een auto uitgebrand. De wagen stond op de Middelweg in de buurt van een huis.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar het huis oversloeg. De auto is volledig uitgebrand. Rotterdam

Ook aan de Kaapstraat in Rotterdam was het in de nacht van dinsdag op woensdag raak. De auto die daar stond geparkeerd werd volledig in de as gelegd. De brandweer heeft geen aanwijzingen dat de autobranden in Vierpolders en Rotterdam zijn aangestoken.