Het sneeuwt.... een beetje Hellevoetsluis in de sneeuw. Foto: Wil van Balen Hellevoetsluis in de sneeuw. Foto: Wil van Balen Hellevoetsluis in de sneeuw. Foto: Wil van Balen

Voor de tweede keer in een week sneeuwt het in de regio. Maar volgens weerman Ed Aldus kan de slee in de schuur blijven staan en een sneeuwpop is al helemaal uit den boze.

"In het zuidwestelijke deel van onze regio begon het vanmorgen te sneeuwen, maar die blijft maar moeizaam liggen", zegt weerman Ed Aldus. "Op tuintafels en op daken blijft het wit, maar op straten ligt er niet zoveel sneeuw." Volgens de weerman blijft de sneeuw nauwelijks liggen omdat het niet vriest. De temperatuur ligt net op of boven het vriespunt. "Ik verwacht ook geen problemen vandaag voor het verkeer", gaat de weerman verder. "In het oosten van het land zal veel meer sneeuw vallen. Hier zal het niet meer zijn dan 2 centimeter." Daarbij valt het ook op dat het sneeuwgebied zich nauwelijks uitbreidt. "De storing die zorgt voor de sneeuwval verplaatst zich tergend lanzaam", gaat Ed verder. "Een kruipende baby kan dat sneeuwgebied bijhouden, zo langzaam gaat het." Witte plaatjes Toch zijn er hier en daar wat winterse landschappen te zien. Fotograaf Wil van Balen in Hellevoetsluis deed vanmorgen de gordijnen open en werd getrakteerd op een wit uitzicht. "Hier lijkt het even te blijven liggen", zegt hij. "In de tuin in ieder geval en ook op de daken. Het zijn in ieder geval mooie plaatjes."