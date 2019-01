Meer gepimpte vuilcontainers in Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat het aantal 'gepimpte' vuilcontainers in de stad uitbreiden. In de Tarwewijk is een proef gehouden met versierde ondergrondse vuilcontainers met nepbloemen, kunstgras of zelfs een echte buxushaag ernaast. Dat moet ervoor zorgen dat mensen geen afval meer naast de container plaatsen.

Dat er iets moet gebeuren in de stad is wel duidelijk, stelt de verslaggever van Radio Rijnmond vast. Een kort rondje door het Oude Noorden van Rotterdam levert beelden op van bomvolle bakken, uitpuilende containers en hopen vuilnis, waarin de container nog maar net zichtbaar is.

"We hebben zesduizend vuilcontainers in de stad", legt wethouder Wijbenga uit. "En het is inderdaad een grote ergernis dat veel containers te vol zijn. Of dat buren het afval ernaast of erbij zetten. Aan ons is de taak om het beter te maken."

Om dat voor elkaar te krijgen worden woensdag de eerste vuilcontainers buiten de Tarwewijk 'gepimpt', omdat een proef in de wijk in Rotterdam-Zuid een succes was. "Als de plek rondom de container er beter uitziet, willen mensen het ook beter bijhouden. Dat gaan we meer doen."

Hardnekkig

Maar met alleen nep-bloemetjes en een buxushaag zijn de problemen niet opgelost, ziet ook de wethouder. "We kunnen niet tegen al het gedrag wat doen", zegt Wijbenga. "We rijden wel slimmere routes, zetten grotere containers neer en delen bekeuringen uit. Nu gaat het al om een paar honderd boetes per jaar, maar dat worden er mogelijk meer."

Veel containers zijn nu al uitgerust met een speciale chip, die aangeeft hoe vol de container is. Als de container voor 80 procent gevuld is, krijgt de gemeente een signaal. Vervolgens wordt die container zo snel mogelijk geleegd.