Duizenden bomen Lage Bergse Bos nu echt tegen de vlakte

In het Lage Bergse Bos ronkt woensdagochtend een indrukwekkende rooimachine. Daar begint de kap van duizenden essen. De bomen zijn ziek, ze hebben last van de Essentaksterfte.

Het apparaat grijpt de boom, haalt de takken eraf en zaagt de stam in gelijke stukken. Beheerder Mark Vermeulen staat met een dubbel gevoel naar het tafereel te kijken. "Het doet me zeker pijn. Dit bos had nog vele malen ouder kunnen worden, maar het is ziek."

De zieke bomen zijn nog jong. "Dit is niet een leeftijd waarop we normaal gesproken op deze schaal werkzaamheden uitvoeren. Meestal dunnen we het bos nu even uit en geven we het lucht om weer verder te kunnen groeien, maar dit rooien op grote schaal doet ook ons pijn."

Aan de Essentaksterfte kan de beheerder niets doen, behalve de zieke bomen weghalen. Extra pijnlijk is dat een ander stuk van het bos gekapt wordt voor de aanleg van een nieuw stuk snelweg. De A16 loopt binnenkort door het groen dat nu niet wordt weggehaald door ziekte.

"We proberen te voorkomen dat een kale vlakte ontstaat. Er zijn ook veel vlakken bos waar we niks doen. Alleen waar essen staan en waar de ziekte is, daar wordt het even kaal. In de andere vakken zorgen we ervoor dat het zoveel mogelijk een gesloten bos blijft."

Uiteindelijk zorgt deze enorme kap voor een gezonder bos, zegt de beheerder. De zieke bomen gaan weg en op deze plekken worden zo snel mogelijk nieuwe, gezonde bomen teruggeplaatst.