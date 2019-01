Deel dit artikel:













Schiedam moet in gesprek over Zwarte Piet Zwarte Piet bij intocht

Het college van burgemeester en wethouders in Schiedam moet in overleg met de organisatie van de plaatselijke organisatie van de Sinterklaasintocht over het uiterlijk van Zwarte Piet. Dat is dinsdagavond besloten door de gemeenteraad.

De fractie van Denk had geopperd voor een 'inclusieve piet', omdat "Sinterklaas een feest voor jong en oud moet zijn", volgens raadslid Dogukan Ergin. De motie kon rekenen op een minimale meerderheid: 16-15. Speelde hier nauwelijks Burgemeester Lamers van Schiedam benadrukte dat de hele discussie in Schiedam "tot voor kort nauwelijks speelde". Maar sindsdien is het uiterlijk van Zwarte Piet in Schiedam aangepast, voegde de burgemeester er aan toe. "Zwart is hier al veranderd in bruin en andere uiterlijke kenmerken zijn al aangepast."