Overlastgevende asielzoekers Beverwaard overgeplaatst

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden negen mensen uit het AZC Beverwaard gezet omdat ze voor teveel overlast hebben gezorgd. Ze zijn overgeplaatst naar andere instellingen, die zijn gespecialiseerd in het omgaan met asielzoekers die zich misdragen.

Vorige maand ontstond ophef in Rotterdam, toen bleek dat overlastgevers twee weken geweigerd kunnen worden. In die periode moeten ze zelf voor onderdak en eten zorgen.



In antwoorden op vragen uit de gemeenteraad (VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam) schrijft het stadsbestuur dat dit maar een keer is voorgekomen. Het zou zijn gebeurd voordat de twee speciale 'aso-AZC's' in Hoogeveen en Amsterdam waren geopend.

Rotterdam heeft toen aan het COA laten weten dat dit een onwenselijke situatie was.

De mensen die naar de zogeheten EBTL-instellingen (Extra Begeleiding en Toezichtlocatie) zijn overgeplaatst hebben geweld gebruikt, brand gesticht of hadden wapens bij zich.

Eind november was er ook een protestmars door de Beverwaard van mensen die de overlast van de bewoners van het centrum zat waren.