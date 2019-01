Deel dit artikel:













Duizenden joints gevonden in Rotterdam-West Foto: Politie Rotterdam

Agenten hebben dinsdag in een huis aan de Beukelsdijk in Rotterdam-West 12 duizend voorgedraaide joints gevonden. Ook lag er nog een voorraad hasj en hennep in het huis voor nog meer jointjes.

De politie heeft een 30-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel aangehouden die op dat moment uit het huis kwam. Hij had wat joints en hennep bij zich. De politie onderzoekt wat hij met de voorgedraaide stickies in het huis in Rotterdam-West te maken heeft.