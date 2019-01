Deel dit artikel:













Ook bekerklassieker zonder Ajax-fans Voorafgaand aan Feyenoord - Ajax

De halve finale in de strijd om de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax is alleen toegankelijk voor Rotterdamse fans. Dat is woensdagmorgen besloten na overleg tussen politie, justitie en de gemeente.

Volgens een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb is er geen reden om op 27 februari wel Ajax-supporters toe te laten. ''Er is nog steeds geen voorstel van beide clubs of van beide supportersverenigingen om de klassieker onder normale omstandigheden te kunnen laten spelen. Zolang dat er niet ligt, wijzigt het standpunt niet.'' In 2009 werd na rellen en spreekkoren besloten om supporters van beide clubs niet meer in de Arena of de Kuip toe te laten bij de Klassieker.