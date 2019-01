Huisarts die ontucht pleegde 5,5 jaar de cel in

De 38-jarige huisarts Maarten B., die ervan verdacht wordt ontucht te hebben gepleegd met zijn dochtertje en twee vriendinnetjes van het meisje, moet 5,5 jaar de cel in. De rechter legde hem woensdag naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging op.

De man pleegde ontucht met zijn dochtertje vanaf haar tweede jaar en later ook met twee vriendinnetjes van haar. Ook maakte hij stiekem filmpjes van naakte meisjes en jonge vrouwen in zijn behandelkamers in Schiedam en Amstelveen.

In die kamers pleegde hij ook ontuchtige handelingen met zeven minderjarige patiëntes. Hij maakte kinderporno en had die ook in bezit.

De rechtbank in Den Haag achtte woensdag bijna alle beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) tegen verdachte Maarten B. bewezen. Zodra hij zijn straf heeft uitgezeten, heeft hij ook een beroepsverbod opgelegd gekregen van vijf jaar.

De straf is iets lager dan de zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging die het OM had geëist. Dat komt omdat ontucht met één vriendinnetje van zijn dochter volgens de rechter niet is bewezen.