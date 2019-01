Schuurman: Schandalig hoe het bij Jong Feyenoord ging

Jari Schuurman heeft voor drie seizoenen getekend bij FC Dordrecht. De middenvelder is vooral blij dat hij verlost is van de wedstrijden en trainingen met Jong Feyenoord. "Het was schandalig."

Schuurman kijkt er naar uit om weer duels in een eerste elftal te spelen. "Het is zaak voor mij om nu veel te spelen. Bij Jong Feyenoord trainden we soms met zes man, zonder keepers. Trainers die mee moesten doen. Dat was schandalig, dus daar wilde ik eigenlijk het liefste snel weg."

Het is pas pril, maar Jari Schuurman heeft er vertrouwen in dat de periode in Dordrecht een succes wordt. "Het bevalt hier goed. Een mooie club met veel ambitie. We hebben samen wat doelen besproken voor de komende drie jaar. Ik kies nu voor mijn sportieve carrière. Eigenlijk wilde ik van de zomer al weg, maar toen ben ik gebleven. Ik zat in niemandsland. We speelden weinig wedstrijden, niks voor mijn ontwikkeling. De gedachte om te stoppen is wel in mij opgekomen, maar dat was ook weer snel van de baan. Voetballen blijft het leukste wat er is."