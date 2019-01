Vijfde en laatste terreurverdachte vrijgelaten

De 26-jarige terreurverdachte uit Rotterdam die vast zat voor betrokkenheid bij het voorbereiden van een terreuraanslag, is op vrije voeten gesteld.

Justitie ziet geen gronden om de man nog langer vast te houden. De man werd eerder opgepakt in Mainz in Duitsland en werd later uitgeleverd aan Nederland.

Inmiddels zijn alle vijf mannen die eind december werden aangehouden, onder meer in Ommoord, vrijgelaten. Het onderzoek naar de betrokkenheid van de vijf mannen die op 29 december vorig jaar zijn opgepakt in Rotterdam-Ommoord wordt voortgezet.