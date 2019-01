Deel dit artikel:













Schilders lichtgewond na botsing auto tegen bouwkeet Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam

Schilders die woensdagmiddag even uit de sneeuw in hun bouwkeet zaten, werden opgeschrikt door een knal. Een auto botste tegen hun keet in de Troestrastraat in Alblasserdam.

In de keet zaten op het moment van de botsing drie schilders, schrijft Alblasserdamsnieuws. Zij hebben last van hun hoofd en rug. De politie en ambulance waren ter plaatse om de mannen te helpen. Bij de botsing hebben zowel de auto als de keet schade opgelopen. De auto heeft schade aan de bumper en bij de bouwkeet ligt een ruit eruit. Ook zijn een paar onderdelen verbogen. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.