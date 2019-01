Deel dit artikel:













Gespotte eekhoorn in Kralingse Bos mag niet blijven De Amerikaanse rode eekhoorn. Foto: Garry Bakker / Bureau Stadsnatuur De eekhoorn in het Kralingse Bos

Voor het eerst sinds bijna twintig jaar is in het Kralingse Bos weer een eekhoorn gezien. Het gaat om een Amerikaanse rode eekhoorn die waarschijnlijk is ontsnapt of door iemand illegaal is uitgezet.

De eekhoorn zou in het bos kunnen overleven, maar volgens Bureau Stadsnatuur kan hij beter worden weggehaald. "Het gaat om een soort die hier niet thuis hoort en veel schade kan aanrichten", zegt Garry Bakker. "Hij zou bijvoorbeeld nestkastjes kunnen leeghalen." De eekhoorn moet worden gevangen en zal waarschijnlijk worden afgemaakt, omdat het in Nederland verboden is om eekhoorns te houden. De laatste keer dat een eekhoorn werd gezien in het Kralingse Bos, was begin deze eeuw. Voor die tijd zat er een grote groep eekhoorns, die zo tam was dat het publiek de diertjes kon voeren. Volgens Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum waren ook deze eekhoorns niet vanzelf in het bos terecht gekomen, maar tientallen jaren ervoor uitgezet.



Twee jaar geleden deed Moeliker een oproep aan Rotterdammers om herinneringen of foto's in te sturen van de vroegere eekhoornpopulatie.

