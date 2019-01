Groep straatrovers, overvallers en inbrekers gepakt op Zuid

Maandag en dinsdag zijn 21 verdachten opgepakt bij een grote politieactie in Rotterdam-Zuid. De mannen en één vrouw worden verdacht van uiteenlopende misdrijven. Ze zijn tussen de 14 en 38 jaar oud.

De verdachten zouden verantwoordelijk zijn voor zeven straatroven, twee woninginbraken, één overval, afpersing, identiteitsfraude en oplichting.

De 20-jarige vrouw uit Rotterdam wordt verdacht van internetoplichting.

Vier minderjarige verdachten zouden betrokken zijn bij straatroven in het Zuiderpark in de afgelopen zomer. De meeste andere zaken zijn al ouder. Het gaat om overvallen, inbraken en straatroven uit 2018 en 2017.

De politie was in die zaken vastgelopen, maar kon dankzij nieuwe informatie de 21 verdachten aanhouden. Die worden nu gehoord over hun betrokkenheid bij de misdrijven.