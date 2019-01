Krantenvrouwtje Bertha leeft voort in Rotterdam-Zuid

Bertha 'het Krantenvrouwtje van Zuid' mag dan gestopt zijn met haar befaamde rondes, haar geest leeft voort in Rotterdam. De gratis krantjes die Bertha Lekkerkerker jarenlang rondbracht op maar liefst 250 adressen inspireerde het Hoornbeeck College tot 'Hoornbeeck Helpt'.

"Goed gedaan jochie", zegt Gijs prijzend tegen ROC-student Utkash. Utkash is aan het stofzuigen, terwijl Henriëtte de afwas doet. Gijs is een van de tientallen hulpbehoevenden op Zuid die nu wekelijks een bezoek krijgt. Dankzij een tip van Bertha is Hoornbeeck Helpt Gijs op het spoor gekomen.

Grote verbinder

"Bertha kwam bij ons op school en heeft enorm veel contacten in de wijk", vertelt Erik van Hartingsveldt namens het Hoornbeeck College. "Als grote verbinder in de wijk is zij ook echt een voorbeeld voor ons. Op een gegeven moment hebben wij als school gedacht: wij moeten meer in de wijk gaan doen. Bijvoorbeeld iets tegen de eenzaamheid. Vier dagen in de week zoeken onze leerlingen mensen in de wijk op om een klusje te doen, een pannetje soep te koken of mee te gaan naar de dokter."

"Heel fijn", noemt Gijs het bezoek. "Eerst gaan ze lekker aan het werk. Daarna doen we een praatje of kijken we een filmpie." Heel veel aanloop heeft de oudere Rotterdammer niet. Zeker niet nu Bertha is gestopt.

Hij zegt haar heel erg te missen. "Bertha hoorde bij de wijk. Als ze er een dag niet was, maakte ik me zorgen. Dan vroegen we: heb jij Bertha gezien? Toen ik hier pas woonde heeft ze meegenomen door de hele wijk"

Geen moeite

Nu komen de leerlingen langs voor een praatje en dat is volgens hen geen enkele moeite. "We kletsen over van alles en nog wat", zegt Henriëtte. Moppie de zwart-witte poes kruipt ondertussen tegen haar aan. Dat hoeft voor de leerlinge niet per se, want de kat heeft het nog wel eens voorzien op panty's.

Utkash zegt dat ze deze hulp nog wel een tijdje blijven bieden. "Ik vind het leuk om te doen en het is mooi om iemand blij te maken."

Zeker in de Tarwewijk kent iedereen Bertha Lekkerkerker. Bertha haalde meer dan tien jaar voor dag en dauw gratis krantjes bij de nabijgelegen metrostations en bracht die bij de ouden van dagen en anderen die de deur niet veel uit komen.

Vooral het bijbehorende praatje werd zeer gewaardeerd. Artrose en een verhuizing naar Rotterdam-noord dwongen Bertha toch te stoppen.