Joël Zwarts op weg naar FC Dordrecht

Feyenoord-aanvaller Joël Zwarts speelt zo goed als zeker de rest van het seizoen voor FC Dordrecht. De spits, die dinsdag met Jong Feyenoord in actie kwam tegen Jong Leicester City, moet de laatste details nog afronden.

Zwarts is de derde speler van Feyenoord die tijdens deze transferperiode naar de Krommedijk verkast. Eerder werden Crysensio Summerville en Jari Schuurman al gehuurd van Feyenoord. Die laatste tekende direct een driejarige verbintenis bij FC Dordrecht, die op 1 juni in zal gaan. Schuurman trainde woensdag direct al mee bij FC Dordrecht en hoopt vrijdag te debuteren tegen Jong Ajax. Sinds kort heeft Feyenoord een samenwerkingsverband met FC Dordrecht.

Zwarts zat dit seizoen enkele keren op de bank bij het eerste elftal, maar kwam nog geen minuut in actie voor Feyenoord. tegen Emmen en Fortuna Sittard zat hij wel bij de selectie van Giovanni van Bronckhorst. De 19-jarige Zwarts, die eerder in de jeugd van Excelsior speelde, kan als linksbuiten, maar ook centraal in de spits worden gezet.