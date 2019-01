Dordtse hondenbaasjes voelen zich gepasseerd

"De gemeente heeft de mond vol over participatie, maar wij zijn als hondeneigenaren niet betrokken bij de totstandkoming van een nieuw hondenbeleid", zeggen Dordtenaren Rob Mouthaan en John Kieboom. Zij vinden dat dat voortaan anders moet.

In delen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en De Elzen mogen honden voortaan niet meer los lopen. Een besluit dat volgens het tweetal is genomen zonder hondeneigenaren erbij te betrekken.

Platform

Mouthaan en Kieboom hebben nu een nieuw platform opgericht, waarbij alle Dordtse hondeneigenaren zich kunnen aansluiten. "We willen serieus genomen worden", stelt Kieboom. "En niet meer in de krant lezen dat onze hond niet meer los mag lopen waar dat altijd wél mocht", vult Mouthaan aan.

Het tweetal leerde elkaar kennen via het zogeheten Sprekersplein, een podium waarop inwoners van de stad bij de gemeenteraad kunnen inspreken. "Wij waren twee van de tachtig mensen die op het nieuwe beleid gereageerd hebben. We kregen al gauw het idee dat alles al lang geregeld was."

Namens vijfduizend Dordtenaren die hondenbelasting betalen, willen ze nu betrokken worden bij het nieuwe hondenbeleid. Raadsleden hebben dat signaal inmiddels opgepakt.

Enkele partijen pleitten dinsdagavond al voor aanpassing van het kersverse beleid. "Dat is mooi", zegt Mouthaan. "Maar ik mis nog steeds de participatie. Samen met natuur- en paardenliefhebbers zouden we gezamenlijk een heel mooi gebied kunnen maken van die Nieuwe Dordtse Biesbosch."