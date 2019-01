Rotterdamse Summer (9) doet het top als model in Amerika

De negenjarige Summer uit Rotterdam-IJsselmonde gaat als een speer in Amerika. Het jonge model is daar omdat een modellenbureau in New York potentie in haar ziet. Ook een bureau in Los Angeles heeft interesse.

Vorige week vloog Summer met haar ouders en manager naar New York. In die eerste week heeft ze vooral besprekingen gehad, haar contract officieel getekend en had ze drie fotoshoots.

De besprekingen zijn nodig, want naast het modellenbureau in New York, roept ook Los Angeles om de blonde meid. "Dat contract heb ik nog niet getekend, want daar gaan we nog een soort van over discussiëren", legt Summer uit.

Of ze Rotterdam nu echt achter zich laat en in Amerika gaat wonen, is nog niet zeker. "Dit jaar ga ik eerst voor drie maanden met mijn zusjes, moeder, manager en cameraman naar New York. Daarna gaan we kijken of ik er blijf wonen." De vader van Summer blijft nog even in Rotterdam, omdat hij hier een eigen bedrijf heeft.

Wie het avontuur van Summer wil volgen, kan dat doen via Instagram. Het jonge model heet daar @summerdesnooo. Sinds deze week heeft zij op dat account al meer dan 55 duizend volgers.